Rechtsextremes Netzwerk: Was hinter dem Fall „Nordkreuz“ steckt

Banzkow ist ein beschauliches Dörfchen südlich von Schwerin. Eine Mühle und eine neugotische Backsteinkirche gibt’s im Ort, und der Banzkower Carnevalsclub Grün-Gold ist der drittälteste Karnevalsverein von Mecklenburg-Vorpommern. Vor einigen Jahren wurde Banzkow im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ausgezeichnet. Einer der rund 1000 Banzkower Einwohner scheint allerdings einen etwas düsteren Blick auf die Zukunft zu haben. Anfang Juni stellte ein Sondereinsatzkommando des Landeskriminalamts (LKA) sein Wohnhaus auf den Kopf.

Der Hausbesitzer, ein Polizist, soll mit drei weiteren Beschuldigten illegal Munition aus dem LKA für eine rechtsextreme Gruppe beschafft haben, die zur sogenannten Prepper-Szene gehört. Prepper (abgeleitet vom englischen „to prepare“ = vorbereiten) bereiten sich mit einem ausgeklügelten System von Vorsorgemaßnahmen auf Krisen oder einen Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vor. Bei einigen umfasst diese Vorbereitung auch Bewaffnung und militärisches Training.

Jahrelanger Klau von Munition

In dem Fall hat die Schweriner Staatsanwaltschaft drei aktive und einen ehemaligen LKA-Beamten in Untersuchungshaft genommen. Alle Beschuldigten gehören oder gehörten dem Sondereinsatzkommando des LKA an. Seit April 2012 sollen drei von ihnen regelmäßig Munition im Dienst beiseite geschafft und sie dem vierten Verdächtigen übergeben haben, der sie für die Ausrüstung der von ihm mitbetriebenen Prepper-Gruppe namens „Nordkreuz“ benutzt haben soll. 10 000 Schuss Munition wurden bei dem Mann aus Banzkow sichergestellt.

Die Schweriner Staatsanwaltschaft hatte Ende 2018, Anfang 2019 umfangreiche Datenpakete mit Erkenntnissen über „Nordkreuz“ von der Bundesanwaltschaft zur Verfügung gestellt bekommen – mit der Maßgabe, über ein eigenes Ermittlungsverfahren zu entscheiden. Daraufhin wurde eine siebenköpfige Ermittlungsgruppe im LKA gebildet. Sie arbeitet abgeschottet innerhalb der Behörden, weil der Verfahrensgegenstand so sensibel war.

„Nordkreuz“ war Anfang 2016 als politisch rechtsgerichtete Chatgruppe gegründet worden. Eines der Gründungsmitglieder, gegen den sich jetzt die Ermittlungen richten, hatte dem „Spiegel“ vor zwei Jahren Auskunft gegeben über „Nordkreuz“. Demnach bereite sich die Gruppe auf den Zusammenbruch der staatlichen Ordnung vor, ausgelöst etwa durch eine „Flüchtlingswelle“, einen Bankencrash oder Stromausfälle, die durch Anschläge verursacht werden. Zu den 30 „Nordkreuz“-Mitgliedern, die über den MessengerDienst Telegram kommunizieren und konspirieren, gehören diesen Aussagen zufolge Banker, Mediziner, Anwälte, Sportler, Ingenieure, Handwerksmeister und Polizisten. Einige der „Nordkreuz“-Mitglieder seien in der AfD.

2017 war die Gruppe „Nordkreuz“ ins Visier der Bundesanwaltschaft geraten. Die Karlsruher Behörde vermutete, dass „Nordkreuz“-Mitglieder eine von ihnen befürchtete Staatskrise als Chance gesehen haben, Vertreter des politisch linken Spektrums festzusetzen und zu töten. In Sicherheitskreisen heißt es, die Vorbereitungen der Gruppe auf den Tag X seien mit „enormer Intensität“ betrieben worden. So hätten die Rechtsextremisten laut einer aufgefundenen Materialliste auch rund 200 Leichensäcke und Ätzkalk bestellen wollen.

Zudem sei bei „Nordkreuz“-Mitgliedern eine Liste mit rund 25 000 Namen und Adressen sichergestellt worden, die offenbar aus einem Datendiebstahl bei einem Onlineversand von 2015 stammten. Wozu die Liste dienen sollte, ist bislang unklar. Es gibt Vermutungen, „Nordkreuz“ habe damit politische Gegner identifizieren wollen, die bei einem Tag X gefangen genommen oder sogar liquidiert werden sollten. So sollte jedes Mitglied der Gruppe Gemeinden in seiner Umgebung systematisch nach möglichen Zielpersonen absuchen und deren Namen mit der Liste abgleichen. Tatsächlich hatte ein Gruppenmitglied beim Bundeskriminalamt ausgesagt, es habe innerhalb von „Nordkreuz“ einen kleinen Kreis radikalerer Kräfte gegeben, der im Krisenfall Gewalt anwenden wollte. Sogar die Liquidierung von Befürwortern einer toleranten Flüchtlingspolitik sei erwogen worden.

Die Namen auf der Liste stammen überwiegend aus Mecklenburg-Vorpommern, auch 160 Bewohner aus der Brandenburger Region Perleberg und Pritzwalk finden sich darin. Mit zwei von ihnen hat das LKA Brandenburg inzwischen Gespräche zur Sensibilisierung geführt – da beide in diesem Jahr ein politisches Amt auf Kreisebene übernommen haben.

Bereits vor einigen Monaten hatte die Tageszeitung „taz“ darüber berichtetet, dass „Nordkreuz“ Teil eines geheimen Untergrundnetzwerkes sein soll, zu dem angeblich Gruppen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Mitglieder in diesen Gruppen sind demnach Polizisten und Soldaten, Reservisten, Beamte und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Sie alle arbeiteten konspirativ daran, einen Staat im Staate aufzubauen.

In einer im Süden der Bundesrepublik aktiven Gruppe des Netzwerks soll laut „taz“ auch der rechtsextreme Bundeswehrsoldat Franco A. mitgewirkt haben. A. war 2017 festgenommen worden, weil er sich als syrischer Kriegsflüchtling ausgegeben und in Deutschland Asyl beantragt hatte. In der Süd-Gruppe des vermeintlichen Untergrundnetzwerkes soll A. Ermittlungen zufolge Kontakt zu einem Kampfsoldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr aufgenommen haben, der unter dem Decknamen „Hannibal“ als Administrator eines bundesweiten Chat-Netzwerks fungiert und die Aktivitäten der Untergrundgruppen koordinieren soll. Dieser „Hannibal“ soll seit Jahren Informant des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) sein.