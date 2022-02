Twitter-Reaktionen auf russische Aggression: Sanktionen und Enttäuschung

Weltweit reagieren Politik und Experten auf die Aktionen Russlands in der Ostukraine. Wir haben einige der interessantesten Tweets ausgewählt.

Der Präsident der Ukraine, Wolodimir Zelenskji, berichtete, dass er die Situation mit dem britischen Premier Johnson besprochen habe. Als Nächstes würden die EU und der türkische Präsident Erdogan folgen.

US-Präsident Joe Biden verkündete eine Regierungsanweisung, die verhindern solle, dass Russland auf irgendeine Weise von seinem Verhalten in der Ostukraine profitiere.

Außenministerin Annalena Baerbock reagierte unmittelbar nach der Anerkennung der sogenannten „Volksrepubliken“. Sie verurteilte das Vorgehen als Völkerrechtsbruch und kündigte an, sich mit den internationalen Partnern abstimmen zu wollen.

Die Anerkennung der separatistischen „Volksrepubliken" in der Ostukraine durch Präsident Putin macht jahrelange Bemühungen im Normandie-Format & der OSZE willentlich zunichte. Wir werden auf diesen Völkerrechtsbruch reagieren & stimmen uns mit Partnern ab. https://t.co/8uyLpb9WGF — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) February 21, 2022

Der Sicherheitsexperte der Grünen Omid Nouripour forderte klare Sanktionen.

Der CDU-Politiker im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags, Norbert Röttgen, betonte, dass Putins Handlungen ein Krieg seien.

Viel Kritik erhielt der Vorsitzende Bundestagsfraktion der Linken Dietmar Bartsch dafür, dass er den Einmarsch eine „Fehlentscheidung“ nannte. Viele Menschen empfanden das als verharmlosend. Viele Mitglieder der Linken-Fraktion hatten in den letzten Tagen einen russischen Einmarsch als unmöglich bezeichnet. Die Abgeordnete Sevim Dağdelen hatte die Warnungen der CIA als „Lügen“ bezeichnet. Sahra Wagenknecht sagte noch am Sonntagabend in der Sendung „Anne Will“: „Russland, das ist ja relativ deutlich, hat faktisch kein Interesse, in die Ukraine einzumarschieren. Natürlich nicht.“

Der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis kündigte an, sich noch diese Woche mit seinen Kollegen aus Estland und Lettland in Kiew treffen zu wollen. Das sei ein Zeichen der Solidarität.

Der ehemalige Top-Diplomat und Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger kommentierte: „Dieser Tag wird noch lange als der in Erinnerung bleiben, an dem die Hoffnung und der Traum einer europäischen Sicherheitsarchitektur auf Basis der Pariser Charta beendet wurde. Eine neue und gefährlichere Ära kommt jetzt.“