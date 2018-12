Razzia am Hambacher Forst nach Zwischenfällen an Weihnachten

Auf der Bahnstrecke zwischen Ravensburg und Aulendorf haben sich am Freitagmittag Personen auf den Gleisen befunden. Die Strecke wurde gesperrt, wie die Deutsche Bahn über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Züge in beide Richtungen haben demnach Verspätungen von bis zu 45 Minuten. „Es kommt zu Zugteilausfällen in beide Richtungen“, hieß es weiter in der Mitteilung.

Ein Bahnsprecher erklärte auf Nachfrage, dass gegen 11.50 Uhr gemeldet wurde, dass Personen zwischen Ravensburg und Mochenwangen auf den Gleisen sind.