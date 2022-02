Rauchzeichen

Viele Menschen trauern der Zigarette ja nicht wegen des Tabakgeschmacks nach oder weil es so angenehm wäre, bei ungünstiger Witterung vor der Kneipe nahe der Mülltonnen hastig am Glimmstummel zu ziehen. Nein, das Verschwinden der Rauchsucht geht für viele mit dem Verlust von Ästhetik einher. So jedenfalls haben es Philosophen und Künstler im ausgehenden Zeitalter der Zigarette beklagt.

Und sie nennen prominente Beispiele. Etwa den Schauspieler James Dean, der aufgrund seines jungen Ablebens gar keine Zeit hatte, eine Raucherlunge zu entwickeln. Zugegeben: Es verändert den Blick auf Mr. Dean, ihn sich nur mit Strohhalm im Mund vorzustellen. So jedenfalls hat es der Comic-Held Lucky Luke gehandhabt, als den Pädagogen im Comicbuch-Verlag aufgefallen war, dass Kinder den an der Fluppe saugenden Cowboy als Vorbild für schlechte Angewohnheiten betrachten könnten.

Die „New York Times“ glaubt, dass wieder mehr junge Leute zur Kippe greifen – und es wird gerätselt, ob das erstens überhaupt so stimmt. Und zweitens, warum das so sein könnte. Die einen glauben, die pandemische Dauerbeschallung mache uns fatalistisch. Wenn wir eh ständig unter dem Vorbehalt tödlicher Viren durchs Leben stolpern, komme es auf die eine oder andere Zigarette auch nicht mehr an. Die anderen meinen, die Kippe sei inzwischen wieder ein gutes Mittel, um gegen den Gesundheits- und Selbstoptimierungswahn unserer Zeit zu rebellieren. Schade, dass wir nie erfahren werden, wie James Dean – heute 91-jährig – mit Kippe im Mund ausgesehen hätte. (nyf)