Kommentar zum geplatzten Rahmenakommen mit der Schweiz: In den Brunnen gefallen

Dass das Kind in den Brunnen fallen wird, war den Beteiligten seit Monaten klar. Diesmal waren es nicht nur die Abgrenzungspatrioten der rechten Schweizer Volkspartei, sondern auch die Sozialisten, die Lohndumping in der Eidgenossenschaft befürchteten. Für das gescheiterte Rahmenabkommen war in der Schweizer Regierung lediglich der liberale Außenminister Ignazio Cassis offensiv eingetreten – und damit sowohl in Bern wie in Brüssel angeeckt. Doch wer jetzt die Geschichten von David gegen Goliath oder freie Selbstbestimmung gegen internationales Diktat bemüht, der liegt falsch.

Nein, dass die Schweiz die Verhandlungen abgebrochen hat, ist ärgerlich. Es ist aber kein zweiter Brexit. Die umfangreichen bilateralen Verträge gelten, sie werden aber nicht mehr weiterentwickelt. Was das bedeutet, hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kürzlich leicht verständlich formuliert: Das sei wie mit einem Smartphone, das keine Updates mehr erhalte. Für den deutschen Südwesten verheißt das nichts Gutes.

Die bürokratischen Hemmnisse werden zunehmen. Baden-Württembergs drittgrößter Exportmarkt ist die Schweiz. Und die Alpenrepublik ist der größte Partner beim Import. Cassis hatte seinen Landsleuten empfohlen, auf eine Karte zu schauen, um zu sehen, dass die Schweiz die weltweite Zusammenarbeit brauche. Kretschmann verwies darauf, dass die Konkurrenz der EU wie die der Schweiz in Asien liege. Vielleicht setzt sich ja doch noch in ein paar Jahren Pragmatismus durch.