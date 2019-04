Radikale Islamisten, rücksichtslose Diktatoren: Christen im Fadenkreuz

Radikale Islamisten, brutale Kommunisten, rücksichtslose Diktatoren, zum Selbstmord bereite Terroristen: Wohl noch nie litten so viele Christen unter Verfolgung wie heute. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 200 Millionen Christen in 50 Staaten wegen ihres Glaubens nachweislich verfolgt, mehr als 600 Millionen Christen leben in Ländern, in denen sie mit Benachteiligung oder Unterdrückung rechnen.

Dass nun gerade am höchsten Feiertag der Christen, an Ostern mit der Botschaft der Überwindung des Todes, die verhasste Religion des Westens mit dem Massenmord in Kirchen attackiert wird, dass in Touristenhotels die westliche und christliche Kultur angegriffen wird, beweist, dass der Terror mit bisher nicht gekannter Brutalität vorgeht. Im Fadenkreuz der Täter stehen Glaube, Toleranz, Freiheit, humanistische Werte.

Doch es sind nicht nur Terroristen, die Christen verfolgen. Auch Regierungen machen sich schuldig. Daher sollten deutsche Politiker bei ihren Gesprächen beispielsweise in Saudi-Arabien, in Somalia, im Irak, in China oder im Iran viel stärker die Religionsfreiheit betonen. Denn: Wo die Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird, ist es oft um Menschen- und Grundrechte schlecht bestellt. Deutsche Entwicklungs-, Wirtschafts-, Bildungs- und Rüstungspolitik bieten reichlich Gelegenheit, die eigenen Werte zu exportieren.

Zwei Aspekte für Deutschland dürfen nicht fehlen: Hierzulande ist die Religionsfreiheit in Gefahr, wenn der Antisemitismus schleichend in manchen Gesellschaftsschichten wieder salonfähig wird.

Und schließlich sollten die beiden großen Kirchen endlich die Beschäftigung mit den eigenen Strukturen beenden und ihre originäre Arbeit aufnehmen, um die Botschaft vom liebenden Gott, Auferstehung und Nächstenliebe zu verkünden und damit Religionsfreiheit erlebbar gestalten. Die öffentliche Bühne überlassen Bischöfe und Pfarrer stattdessen allzu gerne dem Diskurs über allerlei angenehme Randthemen: Freiheit, auch Religionsfreiheit, verpflichtet, sie zu nutzen!