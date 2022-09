Quattro Stazione auf dem Bahnsteig

Nicht nur eine Seefahrt, die ist lustig. Auch die Reise im Zug kennt heitere Anekdoten. Schaffnerinnen und Schaffner könnten viele Geschichten erzählen. Passagiere natürlich auch. Etwa in hübschen Erinnerungen schwelgen, in welchem pittoresken Bahnhof sie aus Verspätungsgründen welchen Anschlusszug verpassten. Und wie viele Fliesen in der Bahnhofshalle verlegt sind, weil sie die Wartezeit in der vagen Hoffnung auf einen neuen Zug damit ausfüllten, akribisch die Fußbodenbeläge zu zählen. Dass in Fernzügen öfter mal der sogenannte Bordservice ausfällt oder aus Versehen kein Speisewagen angehängt wurde, kennt man.

Wie sich das im Fall eines ICE verhielt, der in Fulda Station machte, ist nicht bekannt. Sicher ist aber, dass ein 23-jähriger Mann aus München mit Bärenhunger den Zug an der Weiterfahrt hinderte, weil eine zum Bahnsteig bestellte Pizzalieferung noch nicht eingetroffen war. Der Ausgehungerte blockierte so lange die Türe, bis es auf dem Bahnsteig endlich nach Pizza Stazione roch. Er und seine Freunde wurden allerdings aus dem ICE geschmissen und müssen sich nun auf ein teures Strafverfahren einstellen.

Man kann solchen Menschen zur Vermeidung von Hunger und Ärger gleichermaßen nur eines raten: einfach immer ein ordentliches Vesper dabei zu haben. Zu empfehlen, weil praktisch unbegrenzt auch ohne Kühlung haltbar, wären zum Beispiel ein Dutzend Landjäger. Damit kommt man locker von Fulda bis München, ohne aufgrund von Mangelerscheinungen Zugtüren blockieren zu müssen. (nyf)