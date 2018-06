Qualität statt Quantität

Es geht um die Zukunft von Deutschlands Krankenhäusern. Seit Jahren investieren die Länder zu wenig in die Klinik-Infrastruktur und stellen weniger Mittel zur Verfügung als für Technik, Gebäude und Labors notwendig wäre. Die Krankenhäuser versuchen im Gegenzug, Finanzlücken dadurch zu schließen, dass sie mit mehr Behandlungen und Operationen Geld machen. Mit neuen Finanzspritzen des Bundes oder der Beitragszahler ließen sich vielleicht Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursachen der Misere. Der Gesundheitsminister liegt deshalb mit seiner Position völlig richtig. Es ist Zeit für ein Anreizsystem, bei dem es nicht, wie bisher, allein nach Quantität geht, sondern stärker nach der Qualität der Behandlung. Eine solche Reform kann dazu beitragen, teure Fehlanreize abzubauen und so Kosten zu sparen – Geld, das benötigt wird, etwa um die Versorgung in der Fläche zu sichern. Die geplante Finanzierungsreform darf nicht dazu führen, dass Kliniken fernab der Ballungsräume keine Chance mehr haben und in die Insolvenz gehen müssen. Es ist jetzt an Bund, Ländern, Kommunen und Krankenkassen, die Voraussetzungen für eine wohnortnahe Klinik-Grundversorgung zu schaffen.