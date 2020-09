Putins vergiftetes Image

Ausgerechnet Nowitschok. Das Nervengift, das ein Bundeswehrlabor im Körper des vergifteten Alexej Nawalny gefunden hat, kam schon 2018 im englischen Salisbury gegen den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter zum Einsatz. Zwei Agenten des russischen Militärgeheimdienstes GRU sind dringend tatverdächtig. Der chemische Kampfstoff bestätigt erneut, dass der Staat an dem Giftanschlag gegen den Oppositionsführer beteiligt war. Oder wie es Nawalnys Stabschef Leonid Wolkow formulierte: „Nowitschok – das ist Putin.“ Schon nach dem Poloniumgiftmord am Exilrussen Alexander Litwinenko 2006 in London verkündete ein britischer Richter als Ergebnis der Ermittlungen: Vermutlich sei Litwinenko mit der Zustimmung des russischen Staatschefs getötet worden.

Putin droht ein immer giftigeres Image. Seine Geheimdienste setzen die tödlichen Traditionen ihrer sowjetischen Vorgänger fort. Die schütteten Überläufern Rattengift in den Kaffee, bliesen ukrainischen Exilnationalisten Zyankali ins Gesicht. Unter Putin ging es weiter. 2003 verbrannte eine rätselhafte Krankheit den Journalisten Juri Schtscheko-tschichin von der oppositionellen Zeitung „Nowaja Gaseta“ regelrecht. Seine Redaktionskollegin Anna Politkowskaja verlor 2004 nach einem Tee das Bewusstsein und überlebte. Die Ärzte stellten ein unbekanntes Toxin in ihrem Körper fest. 2006 wurde sie in Moskau erschossen ...

Nawalny selbst wurde mehrfach angegriffen, man schüttete ihm Farbstoff oder saure Milch ins Gesicht, vergangenes Jahr landete er mit schweren allergischen Symptomen im Krankenhaus. In Tomsk sollte er sterben, als das neueste Opfer des seit Jahrzehnten arbeitenden Giftmordsystems. Wer weiß, ob Putin eingeweiht war? Bekanntlich besitzt der Kreml verschiedene Türme und Russland verschiedene Geheimdienste. Wer von ihnen Nawalny vergiftet hat? Auf jeden Fall Leute aus den Sicherheitsorganen. Leute, die kein Interesse an besseren Beziehungen zum Westen haben. Der Kreml scheint sie auch dieses Mal zu decken, mit all seinen Türmen.