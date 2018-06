Putins Bedingungen

Vor dem G-20-Gipfel in St. Petersburg hat Kremlchef Wladimir Putin Bedingungen dafür gestellt, dass sein Land eine Militäroperation gegen Syrien stützt. Erstens müssten überzeugende Beweise vorliegen, dass der Einsatz von Chemiewaffen auf die Regierung von Präsident Baschar al-Assad zurückgehe. Und zweitens müsse die Militäroperation durch eine entsprechende Resolution im UN-Sicherheitsrat sanktioniert werden.

Putin und US-Präsident Barack Obama werden auf dem G-20-Gipfel zusammentreffen, der heute in St. Petersburg beginnt. Angesichts eines wahrscheinlichen Militärschlags der USA gegen Syrien wird die Situation im Nahen Osten das dominierende Thema bei diesem Gipfel, auf dem ursprünglich vor allem wirtschaftliche Themen erörtert werden sollten. Obama hatte im Juli seinen unmittelbar vor dem G-20-Treffen geplanten Besuch bei Wladimir Putin in Moskau abgesagt. Offizieller Grund war die Tatsache, dass Russland dem US-Whistleblower Edward Snowden vorübergehendes politisches Asyl eingeräumt hatte.

„Keinerlei Logik“

Die Statements, die Putin am Vorabend des Gipfels in einem Interview des russischen Staatsfernsehens zu Syrien abgab, werden an der verfahrenen Situation wenig ändern. In Bezug auf den Chemiewaffeneinsatz in Syrien räumte Putin ein, Moskau habe keine genaue Information darüber. Die Annahme, die syrische Regierung habe Giftgas eingesetzt, obwohl ihr dafür Militäraktionen des Westens drohen, füge sich seiner Ansicht nach „in keinerlei Logik“ ein. Die vorgelegten Bilder von Opfern der Giftgas-Attacken seien schrecklich, taugten aber nicht als Beweis dafür, wer Schuld habe.

Wenn Russland objektive Informationen habe, wer das Verbrechen begangen habe, werde man eine prinzipielle Position einnehmen, so Putin. Dann sei Moskau bereit, „in äußerst entschlossener und ernster Form“ zu handeln. Nur der UN-Sicherheitsrat könne über die Anwendung militärischer Gewalt entscheiden. Putin betonte, Russland verteidige nicht das Assad-Regime, sondern „die Normen und Prinzipien internationalen Rechts und die moderne Weltordnung“.

Ein direktes Treffen Obama-Putin ist auf dem Gipfel nicht geplant. Obama wird sich dafür mit russischen Menschenrechtlern unterhalten. Der Kreml reagierte darauf säuerlich. Außer dem offiziellen gebe es auch ein privates Programm, das jeder Staats- und Regierungschef für sich gestalten könne, sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow. „Als Präsident der USA kann Barack Obama in dieser Hinsicht tun, was er will.“