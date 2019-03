Psychische Leiden: Fehltage binnen zehn Jahren verdoppelt

Von Friedrich Hog

Im Rahmen einer Eucharistiefeier mitten in der Fastenzeit ist am Sonntag Pfarrer Udo Hermann von Weihbischof Thomas Maria Renz in der Vinzenzkirche Untermarchtal in sein neues Amt als Spiritual eingesetzt worden. Damit ist der 47-jährige Ulmer Nachfolger von Superior Edgar Briemle, der im vergangenen Sommer als Pfarrer in die Gemeinde „Tor zum Allgäu“ gewechselt war.

Die Aufgaben des Spirituals entsprechen letztlich jenen des Superiors, beide sind „der Pfarrer der Schwestern in Untermarchtal“.