Am Abend des 8. Januars geriet der Dachstuhl des ehemaligen Gasthofs Krone an der Aulendorfer Hauptstraße in Brand und löste einen Großeinsatz der Feuerwehr aus.

Die sechsköpfige Aulendorfer Familie Jahn/Zöch und ein weiterer Bewohner des Hauses haben durch den Brand von einem Moment auf den anderen das Dach über dem Kopf sowie ihr gesamtes Hab und Gut verloren.

Bei dem Brand entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von etwa 300.