Prozess in der Türkei: Freispruch für Mesale Tolu

Im Prozess um die Schwäbische-Journalistin Mesale Tolu ist in Istanbul nun das Urteil gefallen. Das Gericht sprach die Ulmerin und ihren Ehemann frei.

Tolu und ihr Ehemann Suat Corlu nahmen nicht an der Verhandlung teil. Sie sind bereits 2018 und 2019 nach Deutschland zurückgekehrt. Die Journalistin arbeitet seit 2019 für die „Schwäbische Zeitung“.

In einem Rechtsstaat wäre es nie zu solch einem Verfahren gekommen. Mesale Tolu

Die Staatsanwaltschaft hatte die 38-Jährige, ihrem Ehemann und anderen in der ursprünglichen Anklage unter anderem Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) sowie Terrorpropaganda vorgeworfen. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation.

"Nach fast fünf Jahren endet mein Prozess in der Türkei mit einem Freispruch. Erleichtert bin ich insbesondere deshalb, weil dieser absurde Prozess nun ein Ende hat", erklärte Tolu bei Schwäbische.de "In einem Rechtsstaat wäre es nie zu solch einem Verfahren gekommen."

Tolu erinnert an inhaftierte Medienvertreter und Menschenrechtler

Die Freude über den Freispruch halte sich aber in Grenzen, da das Urteil "all die Repressionen und die Zeit in Haft nicht wiedergutmachen" könne.

Tolu erinnert zudem hat die ungeklärten Schicksale anderer in der Türkei Inhaftierter: "Es sind weiterhin Dutzende Journalistinnen und Journalisten und Menschenrechtsaktivisten in der Türkei im Gefängnis, nun ist es wichtig, sich für sie ebenso starkzumachen."

Die Festnahme deutscher Staatsbürger hatte 2017 zu einer schweren Krise zwischen Berlin und Ankara geführt. Die prominentesten Inhaftierten waren neben Tolu der "Welt"-Reporter Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner.