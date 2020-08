Prozess gegen Rechtsextremisten Liebich in Halle begonnen

Das war schon etwas ungewöhnlich, als am Samstagmittag fünf Flugzeuge über dem Bodensee kurze Nachrichten in den blauen Himmel geschrieben haben. „Schöne Ferien“ und „Bleibt gesund“ war in Großbuchstaben zu lesen, genauso wie „Skytexter“, der Name des Teams, das die Botschaften geschrieben hat.

„Wir sind über den Bodensee geflogen. Einmal von Lindau über Friedrichshafen bis nach Konstanz und dann wieder zurück von Westen nach Osten“, berichtet David Schimm von Skytexter.