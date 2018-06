Proteste in Cleveland gegen Einwanderungspläne Trumps

Demonstranten haben beim Parteitag der US-Republikaner gegen die von Donald Trump geplante Einwanderungspolitik protestiert.

Etwa 100 Protestierer trugen mit Mauersteinen bemalte Laken und bildeten so nahe der Parteitagshalle in der Innenstadt von Cleveland eine „Mauer gegen Trump“. Wie schon in den Vortagen blieb der Protest friedlich.

Der am Dienstag zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gewählte Unternehmer findet mit seiner Forderung nach einer Mauer gegen illegale Einwanderung zu Mexiko Zustimmung bei Anhängern - wird dafür von seinen Gegnern aber auch stark kritisiert.

Auch in Los Angeles gab es eine Aktion gegen die Kandidatur Trumps: Auf dem Walk of Fame hat laut Berichten des Fernsehsenders CBS ein Straßenkünstler eine rund 15 Zentimeter hohe Betonmauer um den Stern Trumps gemauert. Die Kunstaktion bestand aus einem Maschendrahtzaun und „Keep Out“-Schildern („Draußen bleiben“).