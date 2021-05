Protassewitsch wird bald vergessen sein

Im Cockpit herrschte wohl Ahnungslosigkeit. Kein Mitglied der Ryanair-Crew scheint geahnt zu haben, dass der Passagier Roman Protassewitsch ein weißrussischer Exiljournalist und Oppositioneller war, gegen den in seiner Heimat mehrere Strafverfahren laufen. Auch nicht, dass eine Landung in Belarus für ihn mit Haft und Folter enden könnte.

Umso lautstärker entgeisterte sich der freie Westen gestern über den weißrussischen Übergriff. Politiker betitelten Staatschef Alexander Lukaschenko als internationales Sicherheitsrisiko, als Staatsterroristen oder Luftpiraten. Die ersten Nachbarländer schließen ihren Luftraum für weißrussische Flugzeuge, der EU-Gipfel berät über neue Sanktionen.

Während das offizielle Russland dem Übeltäter auf die Schultern klopft: „Glänzende Geheimdienstoperation“, schwärmt es aus der Staatsduma. Und Moskaus Kommentatoren amüsieren sich über die westlichen Proteste: zornig, aber zahnlos.

In der Tat wird man vielerorts den sowieso sperrigen Namen Protassewitsch bald wieder vergessen haben. Die Namen der meisten anderen politischen Gefangenen, die Lukaschenko seit vergangenem Frühjahr verhaften ließ, hat hierzulande sowieso niemand gehört. Nur ihren Moskauer Schicksalsgenossen Alexei Nawalny kennt man halbwegs stabil. Aber der fordert ja auch Wladimir Putin persönlich heraus, ist wenigstens Russe, aber auch als Russe eine Ausnahme.

Was die alltäglichen Repressalien in Belarus und Russland angeht, herrscht im Westen ähnliche Ahnungslosigkeit wie am Sonntagabend im Ryanair-Cockpit. Obwohl sich beide politische Systeme im Gleichschritt bewegen, Oppositionelle als von der NATO bezahlte Volksfeinde belangen und dem Westen regelmäßig drohen. Aggression wuchert nach innen wie nach außen. Die Empörung über Lukaschenkos neuestes Piratenstück ist daher groß. Aber sie wird, so ist zu befürchten, schnell wieder an Ignoranz grenzendem Desinteresse weichen.