Prorussische Separatisten wollen Bevölkerung aus der Ost-Ukraine nach Russland bringen

Es war eine dramatische Ansprache. Seit Monaten erhöhe die Ukraine die Zahl ihrer Soldaten, Waffen und Raketen an der gesamten Front, erklärte am Freitag Denis Puschilin, Chef der prorussischen Donezker Rebellenrepublik, auf Telegram-Video. „Ihre Waffen zielen auf friedliche Bürger, auf uns und unsere Kinder.“ Und weil der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenski demnächst den Angriff befehlen werde, beginne man mit der Evakuierung der Bevölkerung nach Russland. „Zuerst werden Frauen Kinder und alte Leute evakuiert.“ Nach Donezk rief auch die Lugansker Rebellenrepublik ihre Bürger zur Ausreise nach Russland auf. Waffenfähige Männer aber sollten bleiben, um die Republik zu verteidigen.

Separatisten unterstellen Ukraine Kriegsvorbereitungen

Seit Donnerstagnacht haben die Kämpfe an der sogenannten Kontaktlinie im ostukrainischen Donbass wieder stark zugenommen. Die Rebellen meldeten am Freitag heftiges Artillerie- und Granatwerferfeuer auf einen Vorort der Rebellenhauptstadt Donezk, außerdem Panzerbeschuss auf Gorlowka und mehrere andere Orte. Das ukrainische Kommando zählte am Mittag 60 feindliche Verstöße gegen die Waffenruhe binnen 24 Stunden. „Sie provozieren, um einen Casus Belli, einen Anlass zum Krieg, zu schaffen“, unterstellt der ukrainische Donbass-Experte Dmitro Durnjew der russischen Seite.

„Sie wollen etwas ganz Schreckliches darstellen, um die Ukraine zum Aggressor zu machen.“ Laut Puschilin richtet Russland im Gebiet Rostow Auffanglager für die insgesamt 3,6 Millionen Bürger der Separatistengebiete ein. Wie viele tatsächlich ausreisen, bleibt abzuwarten. Präsident Putin jedenfalls ordnete an, jedem Ausreisenden umgerechnet etwa 120 Euro auszuzahlen.

Wladimir Putin erklärte am Nachmittag wieder einmal, in der Ukraine würden die Menschenrechte massenhaft und systematisch verletzt. Für Samstag kündigte Russland Übungsabschüsse strategischer Raketen ab, die Putin persönlich befehligen soll. Am Donnerstag hatte das russische Außenministerium ein scharf formuliertes 10-Seiten-Schreiben veröffentlicht, in dem es die Antworten der USA und der Nato auf seine Sicherheitsforderungen als unannehmbar verwirft und erneut „militärtechnischen Maßnahmen“ als Reaktionen ankündigt.

Ukraine befürchtet russisches Vorgehen wie in Georgien 2008

Diese scheinen sich immer mehr auf das Donbass zu konzentrieren. Am Dienstag verabschiedete die Staatsduma eine Resolution, in der sie Wladimir Putin vorschlug, die staatliche Unabhängigkeit der Separatistenrepubliken dort anzuerkennen. „Die Provokationen werden nicht aufhören“, sagte der ukrainische Verteidigungsminister Oleksi Resnikow. „Der Kreml bereitet auf jeden Fall eine Begründung für die Anerkennung der Rebellengebiete vor – nach dem gleichen Szenario wie in Georgien.“

Dort hatte Russland 2008 einen georgischen Versuch, die Rebellenrepublik Südossetien zurückzuerobern, mit einem militärischen Gegenstoß vereitelt und danach die Unabhängigkeit Südossetiens und Abchasiens anerkannt.

Der Kiewer Sicherheitsexperte Oleksi Melnyk glaubt, dem Kreml gehe es nur noch darum, die Aggression gegen die Ukraine vor dem eigenen Publikum zu rechtfertigen. „Vorgestern gab es eine Cyberattacke auf die Webseiten mehrerer ukrainischer Sicherheitsorgane und zweier Staatsbanken, seit zwei Tagen verschärft sich die Lage im Donbass.“

Putin erhöhe den Druck vorsichtig, vermeide aber bisher, dem Westen Anlass zu Sanktionen gegen Russland zu geben. „Nun warten wir auf Moskaus nächsten Schritt“, sagt Durnjew. In der Ukraine befürchtet man, leere Rebellenrepubliken könnten auch zum Aufmarschfeld für russische Truppen werden.