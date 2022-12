Preisdeckel heizt Gasmangel an

Während in Wilhelmshaven der erste Flüssiggastanker ankommt, verhandeln die EU-Staaten in Brüssel über einen Gaspreisdeckel. Für die deutsche Gasversorgung könnte der sich allerdings als fatal erweisen. Denn wie es aussieht, könnte der Winter kälter als bisher vorausgesagt werden, was sich bereits am Heizverhalten der Deutschen zeigt: Laut Netzagentur wird nun zu wenig Gas gespart.

Wer aber sollte das den Menschen angesichts von Minustemperaturen und Millionen Erkältungsinfekten verdenken? Umso wichtiger ist da die gute Nachricht aus Wilhelmshaven, wo am Donnerstag das erste Flüssigerdgas-Schiff ankam. Je mehr Gas in diesen Zeiten über die neuen LNG-Terminals ins Netz gepumpt wird, desto besser.

Während Experten für diesen Winter also verhalten optimistisch sind, nehmen die Sorgenfalten beim Blick auf 2023 jedoch zu. Das Ende der Null-Covid-Politik in China wird die globale Nachfrage nach Erdgas wohl anheizen. Umso schwieriger wird es dann, die Speicher in Europa rechtzeitig voll zu bekommen. Die Internationale Energieagentur geht von einer Fehlmenge von 30 Milliarden Kubikmetern aus.

EU-Partner verärgert über deutsches Hilfspaket

Umso besorgniserregender sind da die Meldungen aus Brüssel, wo die EU-Staaten um die Einführung eines Gaspreisdeckels ringen. Sollte der Einfuhrpreis begrenzt werden, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass die LNG-Tanker ihr Gas künftig lieber in Shanghai als in Wilhelmshaven abladen. Die Bundesregierung hat in den vergangenen Wochen deswegen einiges versucht, einen Preisdeckel zu verhindern. Eine Mehrheit in der EU scheint jedoch dafür zu sein.

Diese Entwicklung muss die Regierung sich auch selbst anlasten. Viele EU-Partner sind verärgert über das deutsche 200-Milliarden-Hilfspaket gegen die hohen Gaspreise: Durch ihre Shoppingtour zu jedem Preis haben die Deutschen den europäischen Gaspreis selbst in ungeahnte Höhen getrieben, so der Vorwurf. Das müssen nun auch jene Länder ausbaden, die sich keine milliardenschweren Hilfspakete leisten können. Es wäre wichtig gewesen, von Anfang an gemeinsam einzukaufen.

So verständlich der Ärger unserer Nachbarn daher ist – der Gaspreisdeckel bleibt dennoch kontraproduktiv. Man kann nur hoffen, dass er am Ende so weich ausfällt, dass er die Bemühungen Deutschlands gegen einen Gasmangel nicht sabotiert.