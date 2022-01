Präsenzunterricht oder Homeschooling? - Leser von Schwäbische.de reden Klartext

Wenige Tage vor dem Ende der Weihnachtsferien rechnet Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) fest mit Präsenzunterricht von Montag (10.01.) an. „Die Pandemie hat deutlich gezeigt, wie wichtig Präsenz an den Schulen nicht nur als Bildungsort, sondern vor allem auch als Lebens- und Sozialraum ist“, sagte ihr Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. „Deshalb halten wir am Ziel Präsenzunterricht fest.“

Auch Verbände von Lehrern und Eltern rufen dazu auf, die Schulen zu öffnen. „Es gibt momentan gar keinen Grund, warum das Land anders entscheiden sollte“, sagte der Vorsitzende des Landeselternbeirats (LEB), Michael Mittelstaedt, der dpa.

Ähnlich sehen das die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und der Verband Bildung und Erziehung (VBE). „Am Montag wird man normal und nach Stundenplan starten“, sagte der VBE-Landesvorsitzende Gerhard Brand.

Schopper und die Kultusminister und -ministerinnen der anderen Bundesländer wollen am Mittwoch (5.1.) kurzfristig in einer Videokonferenz über die Lage an den Schulen beraten — also noch vor der nächsten Schaltkonferenz der Regierungschefs von Bund und Ländern am 7. Januar. Wegen der Feiertage mit weniger Tests und verzögerten Infektionsmeldungen sind die Inzidenzzahlen und Angaben zur Verbreitung der Omikron-Variante derzeit nicht präzise.

Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Präsenzunterricht oder Homeschooling?

Die Schulen sind sicherer als jeder Arbeitsplatz.

Anton W.: Die Kinder haben ein Recht auf Bildung! Sie werden drei Mal die Woche getestet. Die Schulen sind sicherer als jeder Arbeitsplatz. Die Älteren sollen die Kinder schützen.

Wir sind nirgendwo mehr sicher vor der Krankheit, sollten dies aber nicht auf dem Rücken der Kinder austragen.

Astrid M. via Facebook: In meinen Augen ist es keine Frage, die Schulen nicht zu öffnen. Zum einen ist der persönliche Unterricht und der direkte Kontakt zum Lehrer extrem wichtig. Offene Fragen können direkt gestellt und beantwortet werden. Zum anderen ist der Kontakt zu den Mitschülern für die Kinder wichtig. Natürlich ist das Infektionsrisiko hoch, auch bei Fahrten in überfüllten Bussen, aber das Testkonzept der Schulen ist meiner Meinung nach so gut, dass kranke Schüler gut "rausgefischt" werden können. Wir sind nirgendwo mehr sicher vor der Krankheit, sollten dies aber nicht auf dem Rücken der Kinder austragen.

Warum denn jetzt dieses bewährte System erneut infrage stellen?

Josef B.: Ich verstehe die ganze Diskussion über Präsenzunterricht oder Homeschooling nicht. Bereits vor den Weihnachtsferien und dem Auftreten einer neuen Covid-19-Mutante gab es doch bereits Präsenzunterricht, mit regelmäßigen Tests, entsprechend aufgetretenen Infektionen und den dazugehörigen Maßnahmen. Warum denn jetzt dieses bewährte System erneut infrage stellen? Die Schüler und die Eltern sind doch froh gewesen, dass ein halbwegs normales Leben stattfinden konnte. Man muss sich schon fragen, wer immer wieder solche Debatten treibt, und vor allem mit welchen Zielen.

Man sollte pandemiebedingt unterrichten, auch mal nicht so wichtige Themen weglassen und ein bisschen "langsamer" werden.

Annika W. via Facebook: Auf jeden Fall Präsenzunterricht. Viele Kinder sind eh schon genug abgefallen. Und trotzdem wird Druck gemacht und der Lehrplan durchgezogen. Normal sollte man pandemiebedingt unterrichten, auch mal nicht so wichtige Themen weglassen und ein bisschen "langsamer" werden. Das Leben wird immer schneller, der Druck immer größer. Wenn schon viele Erwachsene dem nicht mehr standhalten können, wie sollen es dann die Kinder schaffen. Im Moment haben so viele Eltern, vor allem Mütter, gesagt, dass sie in Kur gehen werden. Die Pandemie ist da zusätzlich eine weitere Belastung.

Kinder brauchen soziale Kontakte.

Harald G.: Es gibt keinen guten Distanzunterricht. Stoff pauken alleine reicht nicht aus. Kinder brauchen soziale Kontakte, einen Austausch mit Gleichaltrigen und mit dem Lehrpersonal. Die Familie ersetzt das nun mal nicht.

Präsenzunterricht unter den aktuellen Bedingungen ist fahrlässig.

Holger M.: Präsenzunterricht unter den aktuellen Bedingungen ist fahrlässig. Wenn man Präsenzunterricht um jeden Preis will, hätte man die Schulen sicherer machen müssen. Luftfilter wirken auch bei Omikron - nichts ist passiert, die Verantwortung wird hin- und hergeschoben. Und das Test-Konzept? Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass die Antigentests, so wie sie in der Schule gemacht werden, extrem unzuverlässig sind und Omikron zu weniger als 50 Prozent erkennen. Das soll sicher sein? Außerdem, es gilt Infektionen zu vermeiden, wenn man sie mit einem Antigentest in der Schule erkennt, ist es schon zu spät. Ein Großteil der Argumentation beruht noch auf Eigenschaften des Wildtyps, die waren schon bei Delta nicht mehr gültig (Hauptübertragung über Aerosole - 1,5m Abstand nützt da nichts) und bei Omikron wird es explodieren. Warum glauben wir eigentlich immer, dass es ausgerechnet bei uns nicht so kommt wie in allen Ländern um uns herum? Guter Distanzunterricht jetzt sofort nach den Ferien, nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und man wieder "hinterher schlauer" ist. Man kann es auch so sagen: Einfach die Richtlinie für Schulen und die RKI-Empfehlungen umsetzten, also der Wissenschaft folgen, und nicht den Leugnern!

Wenn Ungeimpfte ungestraft "spazieren gehen" können, dann sowieso Präsenzunterricht.

Andreas K. via Facebook: Solange ungeimpfte Impfpflichtgegner ohne Maske und Abstand ungestraft ‚spazieren’ gehen können, um an ungenehmigten/nicht angemeldeten Demonstrationen teilzunehmen und Kinder als Schutzschilde gegen Polizeieinsätze einsetzen können, sollen meine (teilweise immunisierten) Kinder mit Maske, Abstand und den geltenden Hygieneregeln auch in Präsenz unterrichtet werden.

Kinder und Jugendliche waren und sind keine Pandemietreiber.

Maria M. via Facebook: Das ist doch absoluter Schwachsinn, warum Homeschooling? Die Zahlen sind gesunken und Kinder und Jugendliche waren und sind keine Pandemietreiber. Dazu kommt, dass die Kinder regelmäßig getestet werden. Diese Frage darf überhaupt nicht gestellt werden.