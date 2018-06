Präsidentenwahl mit Phantom

Der Präsident spricht nicht mehr zu seinem Volk, dennoch ist er allgegenwärtig. Abdelaziz Bouteflika blickt in der algerischen Hauptstadt von Plakaten und Transparenten. In Geschäften hängen gerahmte Porträts, und selbst auf Autos sind Aufkleber mit dem Konterfei des Staatschefs zu sehen. Heute will sich der 77-Jährige zum vierten Mal zum Staatschef des nordafrikanischen Landes wählen lassen. Dabei ist er seit einem Schlaganfall im Frühjahr 2013 so angeschlagen, dass er keinen großen öffentlichen Auftritt mehr absolvieren konnte.

Wie kann ein Mann zur Wahl antreten, der nicht einmal mehr eine Rede hält? Auf diese Frage gibt es in Algerien zwei grundsätzlich unterschiedliche Antworten. Die Anhänger des Präsidentenlagers verweisen darauf, dass Bouteflika das Land nach dem blutigen Bürgerkrieg in den 1990er-Jahren vorangebracht habe und darauf, dass er für Stabilität und Sicherheit stehe. Um die richtigen Entscheidungen zu treffen, brauche es keine großen Reden, heißt es.

Die Gegner kritisieren, Bouteflika halte sich nur durch ein undurchsichtiges und korruptes System an der Macht. Manche sind sogar fest davon überzeugt, dass der früher so redegewandte Politiker nur noch eine Marionette des mächtigen Geheimdienstes und des Militärs ist. „Die Mafia“ nennen Kritiker den Staatsapparat ihres Landes.

Relativ einig ist sich die Bevölkerung nur darin, dass ein neuerlicher Wahlsieg Bouteflikas sehr wahrscheinlich ist – sei es aufgrund seiner „enormen Popularität“, wie seine Anhänger meinen, oder aufgrund „eines ausgefeilten Wahlfälschungssystems“, wie seine Kritiker monieren. „Der bleibt, bis er tot ist“, sagt Sid-Ali Boudiaf von der algerischen Menschenrechtsliga (LADDH).

Ein Aufstand gegen das System gilt als unwahrscheinlich. Viele Algerier erinnern sich mit Schrecken an den Bürgerkrieg. Schätzungsweise 150000 Menschen starben damals bei Kämpfen zwischen Islamisten und deren Gegnern.

Als es nach den Aufständen in Ländern wie Tunesien, Ägypten und Libyen auch in Algerien zu Protesten kam, genügten ein paar Geschenke und Zugeständnisse der Regierung, um die Lage zu beruhigen. So wurden der Ausnahmezustand aufgehoben und Preissenkungen für Grundnahrungsmittel verkündet. Immer wenn Änderungen gefordert werden, verweisen die Regimeanhänger auf die als Unruheherde geltenden Nachbarländer wie Libyen oder Mali. Ein Schock für das ganze Land war die Geiselnahme von internationalen Mitarbeitern des ostalgerischen Gasfeldes In Amenas im Januar 2013. Bei dem von Islamisten verübten Angriff kamen mehr als drei Dutzend ausländische Geiseln ums Leben.

Die fünf Gegenkandidaten, darunter der frühere Ministerpräsident Ali Benflis (69), können bei der Wahl allenfalls auf eine Überraschung hoffen. Sie versprechen mehr Demokratie und einen besseren Einsatz der Rohstoffeinnahmen für das Wohl der Bürger, hatten aber kaum eine Struktur für eine erfolgreiche Kampagne.

Die Maschinerie des Bouteflika-Lagers lief dagegen wie geschmiert. Statt des Präsidenten traten bei den Wahlkampfveranstaltungen Parteifreunde auf. Aus Lautsprechern tönten Aufnahmen von alten Reden des Staatschefs, wenn es Demonstrationen gab, war schnell die Polizei zur Stelle. Protest-Aufrufe von Intellektuellen konnten bislang keine Massen in dem Land mit knapp 39Millionen Einwohnern mobilisieren.