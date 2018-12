Präsident Klaus Iohannis ist der einzige Hoffnungsträger Rumäniens

Die verstärkte Aufmerksamkeit, die Rumänien als nächstem EU-Vorsitzland zuteil wird, kommt Präsident Klaus Iohannis sehr gelegen, war er doch im monatelangen Machtkampf mit seinem Erzfeind Liviu Dragnea, dem europa- und demokratiefeindlichen Parteichef der regierenden Sozialdemokraten (PSD), zunehmend in die Bredouille geraten.

Auch die EU und die Parteifreunde im Europaparlament haben Iohannis bislang in seinem Kampf um den gefährdeten Rechtsstaat und gegen die epidemische Korruption arg im Stich gelassen. Die europäischen Sozialdemokraten scheuen in falsch verstandener Solidarität vor Sanktionen zurück, ähnlich wie die Europa-Konservativen vor ihrem Parteifreund Viktor Orbán, dem ungarischen Ministerpräsidenten.

Auch Iohannis hat nicht immer geschickt agiert. Als Präsident hat er die Vermittlerrolle, die ihm die Verfassung zuschreibt, weitgehend eingebüßt. „Die Kooperation mit der PSD ist praktisch bei Null angelangt“, räumt der deutschstämmige Iohannis ein. Die Staatskrise machte ihn stattdessen zum oppositionellen Wortführer einer neuen, vor allem jungen Bürgerbewegung, die angesichts Dragneas autokratischer Herrschaft auf der Straße um die junge Demokratie kämpft, um ihre Zukunftschancen in Europa zu wahren. Im Gegenzug wirft Dragnea dem Präsidenten vor, einen „Parallelstaat“ errichten zu wollen und droht ihm ein Verfahren wegen Landesverrats an. Gelingt es Dragnea, die Justiz unter Kontrolle zu bringen, hätte Iohannis den Machtkampf verloren. Seine Amtszeit läuft im neuen Jahr aus. Kämpfer Iohannis will neuerlich kandidieren, und trotz Popularitätsverlusten bleibt er der einzige Hoffnungsträger Rumäniens.

Die Erfolge als Bürgermeister seiner Heimatstadt Sibiu (Hermannstadt), die in Rumänien als Vorzeigemodell gilt, hatten den mittlerweile 59-jährigen Iohannis bei der Wahl 2014 an die Staatsspitze gespült. Schon damals unkten Beobachter, dem steifen, politisch eher arglosen Deutschen werde das Bukarester Parkett wohl zu glatt werden. Rudolf Gruber