Postpandemische Probleme

Mit einer gewissen Berechtigung hoffen wir auf eine nachhaltige Abschwächung der pandemischen Gesamtsituation. Manche glauben sogar, dass die Leute zum Arbeiten bald wieder vom weichen heimischen Sofa an den harten Schreibtisch im Büro zurückkehren werden. Wo der Chef sie besser im Blick hat und es nicht mehr so einfach ist, zwischendurch zum Kühlschrank zu schlurfen, um eine sponane Inventur des Kalorienvorrats vorzunehmen. Außerdem wird es nicht dabei bleiben, nach dem Aufstehen im Schlafanzug an den Laptop zu sitzen. Der sozialen Kontrolle wegen, die an so einem Arbeitsplatz herrscht.

In der Anfangsphase ist damit zu rechnen, dass der eine oder andere trotzdem im Homeoffice-Modus in den Besprechungsraum latscht, bekleidet mit einer Jogginghose, deren Fleckenmuster an den Südostasiatischen Archipel erinnert. Außerdem kann es bei der Rückkehr zu Unhöflichkeiten kommen, weil die Menschen den natürlichen Umgang untereinander weitgehend verlernt haben. Entsprechende Wiedereingliederungsmaßnahmenprogramme werden von gewerkschaftsnahen Instituten gerade organisiert.

Es gibt jedenfalls allen Grund, sich zu freuen. Zum Beispiel auf die so lange vermissten Verkehrsstaus. Auf das köstliche Kantinen-Essen. Auf unterhaltsame Konferenzen und den freien Meinungsaustausch mit Kollegen, die uns zuletzt so schrecklich fern waren. Und vielleicht erlauben es ja verständnisvolle Chefs, um unbillige Härten zu vermeiden, in einer Übergangsphase noch im Pyjama ins Büro zu dürfen. (nyf)