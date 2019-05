Pompeo besucht überraschend Irak - anstelle von Deutschland

US-Außenminister Mike Pompeo hat am Dienstag überraschend den Irak besucht und dafür einen ursprünglich geplanten Trip nach Berlin kurzfristig abgesagt.

Pompeo sei in der irakischen Hauptstadt Bagdad eingetroffen, wo Gespräche mit Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi und Außenminister Mohammed Ali al-Hakim angesetzt seien, hieß es am Dienstag aus irakischen Regierungskreisen.

Eigentlich hatte der US-Außenminister am Dienstag gut ein Jahr nach seinem Amtsantritt erstmals Deutschland besuchen wollen. In Berlin waren Treffen mit Außenminister Heiko Maas (SPD) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant gewesen. Pompeo hatte den Berlin-Besuch aber in letzter Minute gestrichen. Als Begründung hatte die US-Seite „dringende Angelegenheiten“ genannt. Über Stunden war nicht klar gewesen, wohin Pompeo stattdessen unterwegs war. Die Reise in das Krisengebiet wurde aus Sicherheitsgründen zunächst geheimgehalten.