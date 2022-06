Frei nach Reinhard Mey heißt es jetzt bei der Fluglinie Eurowings: „Über den Wolken müssen die Pommes wohl knuspriger sein.“ Das jedenfalls legt eine Mitteilung der Lufthansa-Tochter nahe, die nun also die im Schwäbischen oft als Vierkantnudeln titulierten Stäble auf ihren Flügen anbietet. Ein echter Lichtblick für all jene, die das Fliegen bislang ablehnten aus Angst, während des Fluges Mangelerscheinungen aufgrund unfrittierten Essens zu erleiden. Diese Gefahr ist nun dank eines neuen Verfahrens gebannt. Die Pommes zum Abheben werden in speziellen Beuteln im Ofen fertig zubereitet und sollen mindestens ebenso knusprig und schmackhaft sein wie ihre fettgebadeten Brüder.

Schade ist aus schwäbischer Sicht freilich, dass bisher noch keine Fluglinie angekündigt hat, die Küche überhaupt komplett auf Spätzle, Maultaschen und Nonnenfürzle umzustellen. Denn wer auf schwäbische Küche fliegt, muss im Moment noch auf dem Boden bleiben. Besonders schmerzhaft ist das auf Langstreckenflügen, wo das kulinarische Heimweh schnell zu Entzugserscheinungen führt.

Die einzige Lösung wäre also die Gründung einer eigenen Baden-Württembergischen Fluglinie. Nachdem die Bewohner des Ländles ja angeblich „alles, außer Hochdeutsch“ können, dürfte das ein Leichtes sein. Denn „The Länd“ ist ja eines von Türftlern und Denkern – warum also nicht auch in Bälde von Flugzeuglenkern? Den Schwaben wird zwar nachgesagt, dass sie am Boden geblieben sind, aber für manch hehres Ziel lohnt es sich gewiss, ein bisschen in die Luft zu gehen. (nyf)