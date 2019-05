Politik und junge Wähler sind meilenweit entfernt

Wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 63-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in Ottershofen bei Grünkraut vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben.

Ein Nachbar, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, warnte die Bewohner des Hauses und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehren aus Grünkraut, Bodnegg, Eschach, Gornhofen und Ravensburg fuhren mit 13 Fahrzeugen und rund 100 ...