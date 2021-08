Politik liefert Munition für Impfgegner

Bei der Pandemiebekämpfung beruft sich die Politik auf die Wissenschaft. Das ist nicht immer leicht, weil Corona auch für die Wissenschaftler neu ist. Die Stiko, also die Ständige Impfkommission, wurde dagegen schon vor Jahrzehnten als unabhängiges Expertengremium eingerichtet, das im Wesentlichen zur allgemeinen Zufriedenheit Impfempfehlungen veröffentlichte. Nun aber sitzt der Politik die Angst vor der vierten Corona-Welle im Nacken, die ausgerechnet zur Bundestagswahl heranrollen könnte. Dies veranlasst einige Politiker so zu tun, als habe die Stiko keine Ahnung, wenn sie sich weigert, das Impfen von Zwölf- bis Siebzehnjährigen zu empfehlen. Das ist nicht klug. Das ist sogar gefährlich. Denn es untergräbt das Vertrauen in die Wissenschaft und in die Politik gleich mit.

Selbstredend kann sich auch die Expertenkommission irren, aber wenn das Vertrauen in diese Institution derart massiv unterminiert wird, kann man sie gleich abschaffen. Jene, die hinsichtlich des eigenen Impfverhaltens noch unentschlossen sind, werden weiter verunsichert. Ja, wir brauchen eine höhere Impfquote. Aber eine Impfpflicht wurde von der Politik ausgeschlossen, da wird man eben weiter Überzeugungsarbeit leisten müssen. Angriffe auf die Stiko überzeugen höchstens Impfgegner.

Dabei sind Impfungen von Jugendlichen durchaus möglich. 900000 haben laut Gesundheitsminister Spahn von der Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eltern und Jugendliche können sich für die Impfung entscheiden und niemand behauptet, dies wäre für die meisten Impflinge gefährlich. Die Stiko will nur das Restrisiko noch nicht bewerten, weil ihr die Daten fehlen. Es ist die Aufgabe der Ständigen Impfkommission, nach bestem Wissen und Gewissen ihre Empfehlungen auszusprechen. Und wir alle wollen uns auf diese Empfehlungen verlassen können. Wissenschaftliche Unabhängigkeit darf aber unter keinen Umständen unter politischen Druck geraten. Die Politiker müssen sich andere Themen für die Profilierung im Wahlkampf suchen.