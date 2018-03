Polit-Beben in NRW: Das war's für Martin Schulz

Das miserable Abschneiden der SPD bei der Landtagswahl in NRW lässt Schulz' Träume von der Kanzlerschaft platzen, meint Hendrik Groth.

Das war es dann für Martin Schulz und für die von den Sozialdemokraten erträumte Bundesregierung unter Führung der Genossen. Von der verheerenden Niederlage in Düsseldorf wird sich die SPD in vier Monaten nicht erholen können. In Berlin wie an Rhein und Ruhr wird von „Schockwellen“ und „Erdbeben“ gesprochen, und tatsächlich sind diese sprachlichen Bilder, die häufig übertrieben wirken, zutreffend.

Die krachend abgewählte Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist als SPD-Landesvorsitzende binnen weniger Minuten zurückgetreten. Durchhalteparolen werden nun aus dem Willy-Brandt-Haus verbreitet. Landespolitische Entscheidungen seien für das Desaster verantwortlich, heißt es. Das ist der durchsichtige und eher verzweifelte Versuch, den Druck irgendwie von Schulz abzuleiten.

So kurz vor der Bundestagswahl kann der Spitzenkandidat seinen Hut nicht nehmen, auch wenn unter seiner Ägide drei Wahlen hintereinander vergeigt wurden. Schulz wirkte hilflos mit seinem Hinweis, die Kampagne für die Bundestagswahl habe noch gar nicht begonnen, er wolle nun seine Positionen konkretisieren.

Ein Blick nach Düsseldorf könnte ihm dabei helfen. Die CDU hat mit einem liberalen Spitzenkandidaten, der immer loyal zur Politik der Bundeskanzlerin stand, einen glasklaren Wahlsieg eingefahren. Auch die FDP kann jubeln und wird mit NRW im Rücken wieder zu einem Faktor der deutschen Politik. Für die Grünen wird es schwierig. Bei allen Farbenspielen: Die Große Koalition in Berlin unter Führung von Angela Merkel ist in NRW wiedergewählt worden.