Polen und Ungarn machen noch einen Schritt weg von der Demokratie

Gegen beide Staaten laufen EU-Rechtsstaatsverfahren wegen des Verdachts der Verletzung wesentlicher demokratischer Standards. Doch sowohl in Polen als auch in Ungarn scheren sich die Regierenden nur wenig darum; sie treiben ihren eingeschlagenen Kurs noch weiter. Die gegenwärtige Corona-Krise dient sogar als willkommener Grund dafür.

In Polen beharrt der ehemalige Ministerpräsident Jaroslaw Kaczynski auf der Präsidentenwahl am 10. Mai, auch wenn im Corona-Notstand nur noch der eigene Kandidat handlungsfähig ist. In Ungarn lässt sich die Regierung von Premierminister Viktor Orbán vom Parlament dazu ermächtigen, den Notstand künftig auch ohne Parlament zu verlängern. Orbán kann damit das Land per Dekret regieren. Wer dagegen opponiert, steht mit einem Bein schon im Gefängnis. Denn das Konstrukt der unter Strafe gestellten Verbreitung von Falschnachrichten, die das Volk unnötig erregen könnten, lässt breiten Interpretationsspielraum.

Gewiss, auch liberale demokratische Staaten zeigen, zu welchen Eingriffen in die Grundrechte sie in der Corona-Krise fähig sind. Aber: Man hat weder in Deutschland noch in Italien oder Frankreich den Eindruck, dass das Virus dazu dient, auf Dauer eine autoritäre Herrschaft zu etablieren, die Regierungswechsel nicht mehr zulässt.