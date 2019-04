Podcast „Steile These“: Ein sozialer Pflichtdienst wäre egoistisch

Von Schwäbische Zeitung

Auf nicht alltägliche Art und Weise hat am Freitagnachmittag eine Frau versucht, Kleidung aus einem Bekleidungsgeschäfts in der Ulmer Innenstadt zu stehlen. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, staute die junge Frau die geklaute Kleidung im Kinderwagen, wurden aber von einer Ladendetektivin erwischt.

Die Frau war demnach mit ihren drei Kindern in der Innenstadt unterwegs. Davon lag ein Kind im Kinderwagen. In einem Bekleidungsgeschäft suchte sie sich zahlreiche Kleidungsstücke zusammen und verstaute diese im Kinderwagen.