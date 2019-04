Podcast „Steile These“: Die FDP verschläft gerade die Zukunft

Die FDP will jetzt auch als Klimaschutz-Partei gesehen werden. Das ist eines der wichtigsten Themen auf dem Bundesparteitag der Partei in Berlin, der von Freitag bis Sonntag stattfindet.

Patrick von Rosen aus dem Business Development und Sebastian Heinrich, Schwäbische-Politikredakteur, sind für „Steile These“ vor Ort, den Politik-Podcast der „Schwäbischen Zeitung.

In der 10. Folge gibt es eine Premiere. Diesmal haben beide einen Gast: den Ravensburger FDP-Bundestagsabgeordneten Benjamin Strasser.

Patrick von Rosen und Sebastian Heinrich fordern Strasser mit einer steilen These heraus: Die FDP verschläft gerade ihre Zukunft - weil sie in Sachen Klimaschutz zu wenig bietet. Strasser versucht, zu kontern - und erklärt, wie die FDP den Klimawandel bewältigen will.

FDP-Bundestagsabgeordneter Benjamin Strasser. (Foto: SZ)

