Podcast: SPD-Chef Andreas Stoch spricht über Corona, Kretschmann und die Ukraine

In der aktuellen Folge „Die Leitung steht“ sprechen Uli Kiesewetter von Radio7 und die beiden Chefredakteure Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung und Ulrich Becker von der SWP mit Andreas Stoch, SPD-Chef in Baden-Württemberg und Fraktionsführer im Landtag.

Gibt die Ampel in Berlin Rückenwind fürs Land? Wie funktioniert die Schule in der Pandemie, was sagt der Ex-Kultusminister über Schröder, Nordstream 2 und die SPD? Wie beurteilt er die Waffenlieferungen an die Ukraine? Und: Macht Winfried Kretschmann die volle Legislaturperiode?