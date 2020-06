Podcast: Krawalle und Corona - Was sind die Lehren aus Stuttgart und Gütersloh?

"Die Leitung steht" zwischen Ravensburg und Ulm, zwischen Hendrik Groth und Ulrich Becker. Im SZ-Podcast diskutieren die Chefredakteure von Schwäbischer Zeitung und Südwestpresse über aktuelle gesellschaftspolitische Themen.

"Im Ländle rappelts ganz gewaltig" – so fasst Ulrich Becker die Gewaltexzesse in Stuttgart und deren Folgenzusammen. Mit Hendrik Groth diskutiert er über die Frage, wie es dazu kommen konnte und welche voreiligen Schlüsse bereits am Sonntag gezogen wurden.

Woher kommt die ungezügelte Wut?

Doch welche Gruppen steckten hinter den Randalen in der Innenstadt? Wie konnte es zu einer solchen Dynamik kommen? Woher kommt die ungezügelte Wut? Und welche Rolle spielt die Polizei in Deutschland?

Im zweiten Teil des Gesprächs sprechen die beiden Chefredakteure darüber, welche Konsequenzen nach den erneut gestiegenen Corona-Infektionen aus ihrer Sicht richtig wären - und welche Auswirkungen es hat, dass jedes Bundesland selbst entscheiden darf, welche Verbote und Maßnahmen angemessen sind. Ein Lockdowns für nur eine Woche in Nordrhein-Westfalen, aufgehobene Kontaktsperren in Berlin, Lockerungen in Baden-Württemberg und Bayern - ist das ein Vorteil oder Nachteil?

Was sind Podcasts?

Podcasts sind kostenlosen Audioformate - Interviews und Gespräche zum Zuhören. Wie man sie unterwegs hören kann, hat Schwäbische.de in diesem Video erklärt:

