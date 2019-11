Podcast „Die Leitung steht“: Warum es 2019 wohl keine Neuwahlen geben wird

"Die Leitung steht" zwischen Ravensburg und Ulm, zwischen Hendrik Groth und Ulrich Becker. Im SZ-Podcast diskutieren die Chefredakteure von Schwäbischer Zeitung und Südwestpresse über aktuelle gesellschaftspolitische Themen.

In dieser Folge analysieren Groth und Becker den CDU-Parteitag in Leipzig und diskutieren, wer die Führung der CDU und der SPD übernehmen wird. Laut Informanten, die tief in den beiden Parteien verwurzelt sind, wird weder SPD noch CDU eine Neuwahl forcieren - zu groß sei die Angst nach einer vorgezogenen Bundestagswahl in der Opposition zu landen. Und dass eine Partei in der Opposition "gesunden" kann, halten die beiden Chefredakteure für Unfug.

