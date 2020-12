In der aktuellen Folge „Die Leitung steht“ sprechen die beiden Chefredakteure, Hendrik Groth von der Schwäbischen Zeitung und Ulrich Becker von der SWP, über eine Umfrage, die von den baden-württembergischen Regionalzeitungen in Auftrag gegeben wurde.

Was stört die Bürger und was sollte verbessert werden? So einige Probleme sind dabei ans Licht gekommen.

Was sind Podcasts?

Podcasts sind kostenlose Audioformate - Interviews und Gespräche zum Zuhören. Wie man sie unterwegs hören kann, hat Schwäbische.de in diesem Video erklärt:

