Plastiktrends bei Ochs und Esel

Der Advent ist für die Produzenten von Krippenfiguren naturgemäß die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Die Holzkrippenfigurenschnitzer sitzen dann in ihren Holzkrippenfigurenschnitzwerkstätten und schnitzen Holzfiguren bis die Späne fliegen. Ob es in solchen Manufakturen wie in Fabriken zugeht, und jede Holzfigurenschnitzfachkraft sich auf genau eine Holzfigur spezialisiert, die sie dann im Akkord wochenlang schnitzt? Man weiß es nicht. Was man allerdings schon weiß, wenn man dieser Tage durch die Kataloge der Anbieter blättert, ist, dass es eine ungeheure Vielfalt an Figuren gibt.

Neben Holz hat sich mittlerweile auch Kunstharz als Rohstoff für die Heilige Familie durchgesetzt. Wobei die Bezeichnung einfach schöner klingt als Plastik, am Ende aber doch genau das ist. Der Vorteil solcher Kunststofffiguren ist freilich, dass sie niemand erst umständlich schnitzen muss, sondern im Spritzgussverfahren verdutzt dreinguckende Ochsen oder Esel aus einer modernen Maschine wie aus der Pistole geschossen kommen, dass es nur so eine Freude ist.

Noch ein Vorteil von Kunstharz: Die Figuren sind billiger. So kostet etwa ein handelsübliches Spritzguss-Eichhörnchen unter zwei Euro, ein Set mit zwei Schafen beginnt bei vier Euro. Damit gibt es selbst für schwäbische Knauserer keine Ausrede mehr, sich kein Ensemble unter den Christbaum zu stellen. Dem lieben Gott ist es egal, ob sich die Feststimmung dank geschnitzter Pracht einstellt oder eben Plastik die Geburt des Heilands verkündet. Hauptsache besinnlich! (nyf)