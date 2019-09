Plastik-Einkaufstüten sollen verschwinden

Die Bundesregierung will Plastiktüten aus den Geschäften verbannen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat am Freitag einen Entwurf für ein Verbot vorgestellt. „Wir haben Plastiktüten schon ganz gut über freiwillige Vereinbarungen reduziert, aber jeder in Deutschland benutzt immer noch 20 Plastiktüten pro Jahr. Das muss nicht sein“, sagte Schulze in Berlin. Nach einer Übergangsfrist bis voraussichtlich Mitte 2020 sollen die Tüten verboten werden. Das schließe auch Bio-Plastiktüten ein, jedoch keine Mülltüten.

Es gebe genug Alternativen, sagte Schulze und präsentierte einen Einkaufsbeutel aus recycelten Meeresmüll, den man als Schlüsselanhänger tragen kann. „Ich bin überzeugt, innerhalb kürzester Zeit wird niemand mehr diese Plastiktüten vermissen“, sagte die Bundesumweltministerin.

Laut dem Bundesumweltministerium sollen alle Tüten mit einer Wanddicke von mehr als 15 Mikrometern und weniger als 50 Mikrometern unter das Verbot fallen. Ausgenommen sind damit Mehrfach-Tragetaschen aus Kunststoff und Hemdchenbeutel, wie man sie an Obsttheken nutzt. Schulze glaubt, dass bei einem Verbot der Tütchen noch mehr Ware verschweißt angeboten werden würde. Langfristig will sie diese durch Einkaufsnetze ersetzen. Das Gesetz wird nun innerhalb der Bundesregierung abgestimmt und kommt ins Kabinett. Danach muss der Bundestag zustimmen.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) reagierte mit Unverständnis auf den Vorstoß Schulzes: „Die Einzelhändler haben Wort gehalten und die Vereinbarung mit dem Bundesumweltministerium zur Reduzierung von Einwegtragetaschen übererfüllt“, sagt Stefan Genth, HDE-Hauptgeschäftsführer. Das Verbot sei ein klarer Vertrags- und Vertrauensbruch. Der Handel stelle die Verlässlichkeit der Regierung in Frage.