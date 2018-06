Pflichterfüllung als Markenzeichen

Lange Zeit wurde er als Merkels Kronprinz gehandelt, doch der Nimbus schwindet. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) steht im Kreuzfeuer der Kritik, weil er als früherer Kanzleramtsminister Bescheid gewusst haben soll, dass der BND der NSA bei Spionage-Aktivitäten gegen deutsche und europäische Politiker und Wirtschaftsunternehmen geholfen habe. Heute steht er dem Parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste Rede und Antwort. Die Linken haben bereits de Maizières Rücktritt gefordert. Von „abenteuerlichen Zuständen“ im Kanzleramt spricht der grüne Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter. Er will wissen, wer alles ausspioniert wurde.

De Maizières politische Karriere begann in Berlin als Mitarbeiter des früheren Regierenden Bürgermeisters Richard von Weizsäcker und führte über Stationen in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ins Machtzentrum Berlin, wo er als Kanzleramtschef Angela Merkel wichtige Dienste leistete. De Maizière gilt als fleißiger und seriöser Arbeiter, aber auch als jemand, der zur Selbstironie fähig ist. Zu seinem 60.Geburtstag lud er unter dem Motto „Auch Büroklammern feiern gerne“ ein.

Als Kanzleramtschef in der ersten Großen Koalition von 2005 bis 2009 erwarb er sich schnell hohes Ansehen. In den eigenen Reihen hörte man, er könnte im Notfall auch als Kanzler regieren. Dabei wurde immer auf seinen Verstand und seine Verlässlichkeit hingewiesen, auf jene Tugenden also, die auch Angela Merkels Erfolg ausmachen. Doch es gab nie einen Zweifel daran, dass er Merkel loyal zur Seite steht.

Nach der Station im Kanzleramt wurde Thomas de Maizière 2009 Innenminister, und als der CSU-Verteidigungsminister zu Guttenberg 2011 gehen musste, dessen Nachfolger. Das Verteidigungsministerium ist traditionell ein Schleudersitz. De Maizière machte das Drohnenprojekt Eurohawk zu schaffen, bei dem er zu spät die Reißleine zog.

Nach der letzten Bundestagswahl versetzte Merkel ihn deshalb ins Innenministerium. Es war eine Entscheidung, die ihm weh tat. „Mein Abschiedsschmerz ist bekannt“, sagte er damals. Die Bundeswehrreform konnte er nicht bis zum Ende begleiten. Kritiker, auch der Wehrbeauftragte, werfen ihm allerdings vor, sich zu wenig um die Umsetzung und gegebenenfalls Nachbesserungen gekümmert zu haben.

Erste Schrammen

Der Minister mit dem straffen Auftreten und der preußischen Pflichterfüllung als Markenzeichen bekam erste Schrammen. Als jetzt bekannt wurde, dass das Sturmgewehr G36 für Einsätze wie Afghanistan nur bedingt tauglich ist, war deMaizière bereits aus der Schusslinie. Seine Nachfolgerin Ursula von der Leyen ließ ihn aber mit ihrer energischen Aufklärungsarbeit plötzlich als zögerlich erscheinen.

Als Innenminister agiert de Maizière seit 2013 erfolgreich. Zusammen mit seinem SPD-Kollegen, dem Justizminister Heiko Maas brachte er die Vorratsdatenspeicherung unter Dach und Fach – eine Aufgabe, die nicht leicht war. De Maizière ist seit 1971 Mitglied der CDU, doch er gilt als einer jener Politiker, die auch gut über Bande spielen können.

In der Flüchtlingskatastrophe wurde de Maizière jetzt eine gewisse Kaltschnäuzigkeit vorgeworfen. Er hatte die Aktion „Mare Nostrum“ nicht verlängern wollen, weil jede Hilfe auf See auch eine Hilfe für die Schlepper sei. Das stimmt zwar, erscheint aber angesichts der Bilder von Toten im Mittelmeer herzlos.

Doch Merkels Vertrauter hat jede Affäre bisher schadlos überstanden. Auch darin ähnelt er der Kanzlerin. Heute will er im Parlamentarischen Kontrollgremium „Unterstellungen ausräumen“, er habe von der Spionage gewusst. Es sei nicht um einen Bericht mit konkret belastbaren Erkenntnissen über Missbräuche der NSA gegangen, sagt er.

Merkel aber ist von ihrer einstigen Aussage „Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht“, schon einmal zu einer weicheren Formulierung übergegangen. Spionage unter Freunden „sollte nicht passieren“, sagt sie jetzt.