Pflichten von Staatsbediensteten und Rechte von Journalisten

Der Fall von Dresden drehte sich auch um die Frage, wer wen filmen darf und wann die Polizei einschreiten muss. Das sind die Rechte und Pflichten der Beteiligten.

Das müssen Staatsbedienstete

Im öffentlichen Dienst wird zwischen Beamten und Tarifbeschäftigten unterschieden. In Sachsen werden beide Gruppen gleichermaßen über ihre Pflicht zur Verfassungstreue belehrt. Ein Mitarbeiter muss ausdrücklich erklären, „dass ich die (…) Grundsätze der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bejahe und dass ich bereit bin, mich jederzeit durch mein gesamtes Verhalten zu ihnen zu bekennen und für ihre Erhaltung einzutreten“. Beschäftigten, die gegen diese Belehrung verstoßen, droht demnach eine außerordentliche Kündigung. Arbeitsgerichte entscheiden konkret darüber, was „gesamtes Verhalten“ bedeutet – wie also das grundrechtlich geschützte Engagement von Angestellten in ihrer Freizeit gegenüber der Verfassungstreue zu bewerten ist.

Im September 2013 kassierte etwa das Arbeitsgericht Hamburg die Kündigung eines Polizei-Angestellten, nachdem der auf seiner Facebook-Seite das Foto eines Totenkopfes mit Polizeimütze veröffentlicht hatte.

Das dürfen Kameraleute

Pressefotografen und Kamerateams dürfen Menschen in der Öffentlichkeit unter bestimmten Voraussetzungen aufnehmen.

Grundsätzlich habe jede Person ein Recht am eigenen Bild, erläuterte Stephan Dreyer vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung in Hamburg. Das Kunsturheberrechtsgesetz kennt aber Ausnahmen. Für Journalisten gelte, dass sie Aufnahmen von Personen auch ohne Einwilligung machen und veröffentlichen dürften, wenn es sich dabei um eine Person der Zeitgeschichte handele – wie Angela Merkel – , die Person nur als Beiwerk erscheine oder die Aufnahme von einer öffentlichen Versammlung stamme, erläuterte Dreyer. Einzelne Demonstranten in Großaufnahme zu zeigen, sei aber nur möglich, wenn es sich um Organisatoren handele oder um Personen, die durch ihr Verhalten besonders auffallen.

Gerichte bewerteten Einzelaufnahmen zum Teil als zulässig, wenn die Person einen repräsentativen Gesamteindruck von der Veranstaltung vermittele und sich besonders exponiere.