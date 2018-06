Pflegeausbildung: Zu viel versprochen

Das bestätigen auch Experten aus der Praxis: Die einheitliche Ausbildung von Alten- und Krankenpflegern ist sinnvoll, weil in Pflegeheimen immer mehr chronisch Kranke zu versorgen sind und gleichzeitig die Zahl demenzerkrankter Patienten in Kliniken zunimmt. Die Politik verspricht sich von dieser Reform allerdings auch, dass sich künftig mehr Menschen für die Altenpflege entscheiden werden. Diese Annahme erscheint zu optimistisch. Denn die höhere Flexibilität, die mit dem neuen Gesetz erzielt werden soll, wird nicht automatisch mehr Pflegekräfte für die Arbeit mit Senioren begeistern. Es könnte genauso gut das Gegenteil passieren.

Die generalisierte Ausbildung von Pflegekräften ist nicht der entscheidende Hebel, um den Mangel an Fachpersonal in den Griff zu bekommen. Das viel größere Problem ist doch, dass Zehntausende ausgebildete Altenpfleger ihren Beruf aufgegeben haben, weil sie mit Zeitdruck und Bürokratie nicht mehr klarkamen. Wenn die Politik wirklich etwas für die Altenpflege tun will, muss sie Rahmenbedingungen schaffen, die es den Pflegern erlauben, in Würde ihren Beruf auszuüben. Damit die Menschen in Würde alt werden können.