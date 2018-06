Pflege zu Hause kann krank machen

Vater, Mutter oder den eigenen Partner pflegen – für viele läuft das über kurz oder lang auf ganz große Überforderung hinaus. Pflegende Angehörige werden um zehn Prozent häufiger wegen psychischer Leiden behandelt, und sie leiden nicht selten unter Depressionen. „Das zeigt, wieviel Druck auf Menschen lastet, die neben Job und Familie noch die Pflege eines Angehörigen übernehmen“, so Herbert Rebscher, Chef der DAK-Krankenkasse, die in Berlin ihren Pflegereport vorgestellt hat. Die Sorge für einen Pflegebedürftigen in der Familie wird oftmals zum Gesundheitsrisiko. Viele fühlen sich manchmal körperlich (50 Prozent), psychisch (68 Prozent) oder zeitlich (71 Prozent) überfordert.

Jeder Sechste, der zu Hause einen Angehörigen pflegt, musste 2014 wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen wie starken Rückenschmerzen in Behandlung. Bei Gleichaltrigen, die niemanden pflegen, war nur jeder Zehnte betroffen. Die Situation pflegender Angehöriger rückt immer stärker in den Fokus. „Die Belastungen sind hoch. Sie führen oft auch zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Angehörigen“, erklärte Jürgen Wasem, Gesundheitsökonom an der Universität Duisburg-Essen.

Zweite Stufe der Pflegereform

Wenn heute der Bundestag in erster Lesung über die zweite Stufe der schwarz-roten Pflegereform berät, geht es auch um die Situation der Angehörigen und mögliche Entlastungen. Erstmals überhaupt sollen ab 2017 auch Demenzkranke voll in die gesetzliche Pflegeversicherung einbezogen werden. Das neue fünfstufige System der Pflegegrade berücksichtigt geistige Beeinträchtigungen – etwa in Folge von Demenzerkrankungen. Allein mit dem neuen Pflegegrad 1 werden 500000 Menschen erstmals Leistungen aus der Pflegeversicherung erhalten – indirekt auch eine Entlastung für die Familien. Weitere Verbesserungen sind geplant: Für pflegende Angehörige sollen künftig höhere Rentenbeiträge gezahlt werden. Außerdem ist eine umfassende Absicherung in der Arbeitslosenversicherung für alle vorgesehen, die zur Pflege von Angehörigen den Job aufgeben oder vorübergehend aussetzen. Bereits mit der ersten Stufe der Pflegereform, die zu Jahresbeginn in Kraft getreten war, hatte es Verbesserungen geben. So sind Tages-, Kurzzeit-, Nacht- und Verhinderungspflege leichter miteinander zu kombinieren und können flexibler in Anspruch genommen werden. Auch gibt es verbesserte Möglichkeiten, vorübergehend eine berufliche Auszeit für die Pflege zu nehmen oder weniger zu arbeiten („Familienpflegezeit“).

Laut DAK-Report sind 90 Prozent der pflegenden Angehörigen Frauen, zwei Drittel davon nebenher berufstätig. Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz: „Wenn nur 21000 Menschen in Kurzzeitpflege gehen, kann man nicht von einer Erfolgsstory reden.“