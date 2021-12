Es geht schon mit dem Begriff „Hotel Mama“ los: Der verkennt, dass in vereinzelten Haushalten mit unausziehwilligen Nachkommen manchmal auch noch ein Vater lebt. Irgendwo da hinten im Esszimmer, zwischen Bücherregal und Stehlampe, den Kopf in der Zeitung versunken. Von „Pension Papa“ ist aber niemals die Rede. Weil der Papa oft einfach nur so hingenommen wird, ohne dessen beträchtlichen Wert angemessen zu würdigen. Dabei soll es Männer geben, die etwas zum Haushaltseinkommen beitragen.

Verlangen indes Mütter oder Väter, dass ihre Langzeitnesthocker für das langzeitige Hocken im Nest etwas beitragen, das über das Müllhinausbringen hinausgeht, rufen selbst Endzwanziger nach dem Jugendamt. Um über das Unrecht zu klagen, welches ihnen angetan werde.

Warum wir überhaupt davon sprechen, liegt am Statistischen Bundesamt. Weil grad sonst nichts zu tun war, haben die Statistiker nämlich erfasst, wie viele Kinder im fortgeschrittenen Alter von 25 Jahren noch im elterlichen Haushalt das Mobiliar abwetzen und meist sogar noch ein eigenes Zimmer bewohnen. Fast ein Drittel dieser Altersgruppe lebt demnach noch im Kinderzimmer. Mit 30 immerhin noch 13 Prozent der Männer und sechs Prozent der Frauen. Mit 40 nur noch vier Prozente männliche und zwei Prozent weibliche Nesthocker beziehungsweise Nesthockerinnen. Weiter nach oben geht die statistische Erfassung nicht, vermutlich weil selbst die robustesten Eltern nicht ewig leben. Aber ohne sie funktionieren weder Hotel Mama noch Pension Papa. (nyf)