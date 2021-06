Paul bleibt unerreicht

Paul war toll – und unfehlbar. Der Krake orakelte sich vor elf Jahren dermaßen souverän durch die Fußball-WM in Südafrika, dass befürchtet werden musste, dass ein vor dem Ruin stehender Buchmacher ihn noch während des Turniers zu Calamari Fritti verarbeitet. Die Friteuse blieb Paul, der sämtliche Partien der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale korrekt vorhersagte, glücklicherweise erspart. Seinen Ruhm genießen konnte der Krake jedoch trotzdem nicht: Nur Monate nach Turnierende starb er eines natürlichen Todes.

In der Folge kam es bei allen großen Fußballturnieren zu einer Pandemie der tierischen Orakel. Doch von der Schildkröte Momario über Pinguin Ronald und Otter Ferret bis zum Braunborsten-Gürteltier Taka, dem geschmeidigen Paul konnte nichts und niemand das Wasser reichen. Der Fußballfreund hielt das Phänomen somit für passé. Doch nun kam erneut ein Zoo um die Ecke. Im Hamburger Tierpark Hagenbeck hatte am Montag die Elefantenkuh Yashoda energisch mit einer französischen Flagge gewedelt. Wir räumen nun offen ein, damals ein „Unterm Strich“ mit dem Titel „Blöde Kuh“ in Angriff genommen zu haben.

Ein Glück, dass der Text nie erschienen ist. Der Elefant lag ja sowas von richtig! Hätte man im Gehege ein Tor aufgebaut und einen Ball reingeworfen, gewiss hätte Yashoda mehr Zug zum Tor entwickelt als die Querschieber-Truppe des Schönauer Schönredners Löw. Egal! Die Kuh kann eh mit dem Rüssel schlenkern wie sie mag, Paul bleibt einmalig: diese Eleganz, dieses Ballgefühl, diese Treffsicherheit – unerreicht! (jos)