Parteispenden sind nicht anrüchig

Die wollen doch nur bestechen, heißt es oft genug, wenn Unternehmen an Parteien spenden. Tun sie es nicht, schimpfen Politiker, so schwäche man die Demokratie. Beides ist falsch. Zunächst einmal ist es das gute Recht des Daimler-Konzerns, zu spenden, an wen er will. Und auch, auf welche Art er will. Denn heute bevorzugen viele Unternehmen ein Sponsoring bei großen Veranstaltungen wie Parteitagen gegenüber Spenden, die spätestens seit der Mövenpick-Zahlung an die FDP immer im Verdacht stehen, Politik direkt zu beeinflussen. Das ist selten der Fall, denn in der Regel ist die Politik an einer funktionierenden Wirtschaft und dem Erhalt von Arbeitsplätzen interessiert – mit oder ohne Spenden.

Wenn so manche Unternehmen jetzt die Spenden an Parteien einstellen, zeigt das, wie tief das Image der Politik in Deutschland gesunken ist. Auch in Zukunft dürfen Parteispenden nicht anrüchig sein, solange sie transparent bleiben. Parteien tragen zur Willensbildung bei, sie arbeiten an einer funktionierenden Demokratie mit. Oft genug mit vielen Ehrenamtlichen – und – ja – auch mit Politikern, die sich einsetzen.