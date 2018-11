Paris rüstet sich für Demonstrationen der „Gelben Westen“

Am Weingartener Münsterplatz haben sich eine Frau und zwei Männer derart laut gestritten, dass Nachbarn die Polizei alarmierten. Das teilte das Polizeipräsidium Konstanz auf Nachfrage mit.

Um kurz vor 13 Uhr rückten die Beamten mit mehreren Polizeistreifen an, weil Anwohner in einer Wohnung Geschrei hörten und fürchteten, die 24-jährige Frau könnte in Not sein. Als die Beamten das Haus erreichten, war es im Hausflur gerade zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 20-jährigen und dem 28-jährigen Mann gekommen.