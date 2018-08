Papst sollte Opfern beistehen

Das Rattenproblem in Ravensburg beschränkt sich offenbar nicht nur auf das Gelände entlang der Bahnlinien. Bei der „Schwäbischen Zeitung“ meldeten sich jetzt auch Bewohner der Weststadt, die über einen zunehmenden Schädlingsbefall klagen. Betroffen sind sowohl die Domäne Hochberg als auch die alte Weststadt. Besonders fette Exemplare sind in dieser Woche auch in der Holbeinstraße (östliche Vorstadt) und der Südstadt gesehen worden.

Mehr als 2000 Euro hat eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) in der Domäne Hochberg bereits für ...