Papst Franziskus' Blick über den Tellerrand

Der argentinische Papst hat den Vereinigten Staaten einen Spiegel vors Gesicht gehalten, wie es vielleicht nur ein Außenstehender kann. Er hat eine Premiere dazu genutzt, ein ebenso ungeschminktes wie facettenreiches Bild zu zeichnen. Es ist müßig, die üblichen Washingtoner Spielchen zu spielen und den Auftritt daraufhin abzuklopfen, welches politische Lager am ehesten von ihm profitiert. Franziskus lässt sich in keine Schublade sortieren. Sein Thema ist die Mitmenschlichkeit.

In einer Zeit, da der Populist Donald Trump mit unerträglicher Hetze gegen Migranten aus dem Süden eine große Anhängerschar hinter sich sammelt, erinnert der Pontifex daran, dass fast jeder Amerikaner von Migranten abstammt. In einer Zeit, da die Todesstrafe in 31 der 50 Bundesstaaten noch immer Gesetz ist, erinnert er die USA daran, dass sie damit in der westlichen Welt allein auf weiter Flur stehen. In einer Zeit, da eine Mehrheit der Republikaner Szenarien des vom Menschen verursachten Klimawandels als Hokuspokus abtut, mahnt er energisches Handeln an.

Vor allem aber: Franziskus hat dem „Land der Freien“ die eigenen Urinstinkte ins Gedächtnis gerufen, es an Traditionen erinnert. Ein wohltuender Kontrast zu manchen kleinkarierten Debatten, bei denen der Blick einfach nicht über den Tellerrand reicht.