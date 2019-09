Ostdeutschland-Expertin: „Kümmererfunktion hat die AfD teilweise von der Linkspartei übernommen“

Die AfD könnte zur neuen Volkspartei des Ostens werden, sagt die Historikerin und Ostdeutschland-Expertin der Universität Bielefeld, Christina Morina (Foto: Thomas Gebauer), im Gespräch mit Stefan Kegel.

Frau Morina, ist das Ergebnis von Sachsen und Brandenburg ein rein ostdeutsches Wahlergebnis?

Das kann man durchaus so sagen. Die AfD könnte zahlenmäßig als eine Art neue Volkspartei im Osten gelten. Für beide bisherigen Volksparteien, CDU und SPD, ist das ein deprimierendes Ergebnis.

Wodurch hat die AfD diesen Status gewonnen?

Genauso wie in Bayern gibt es in Ostdeutschland ein sehr starkes regional und historisch gewachsenes Identifikationsbedürfnis. Das schlägt sich auch im Parteiensystem nieder, und diese Kümmererfunktion hat die AfD teilweise von der Linkspartei übernommen. Sie knüpft an Traditionen an, die leider in Ostdeutschland weiterleben, etwa den Wunsch nach einem starken Staat und eine sicherheitsorientierte Anspruchsmentalität. Viele haben ein eher passives Bürgerverständnis, man erwartet, dass sich jemand kümmert. Die AfD gaukelt Leuten vor, dass sie ihre Interessen schneller verwirklichen kann als andere Parteien.

Andere Parteien können diese Hoffnung heutzutage nicht mehr bedienen?

Man sieht es deutlich, dass nur diejenigen Parteien, die den negativen Überzeugungen der AfD programmatisch positive Überzeugungen entgegengesetzt haben, zugelegt haben. Diejenigen, die eine nach vorn gerichtete Politik vertreten haben, statt sich an der AfD abzuarbeiten und dem vermeintlichen „Volk“ nach dem Munde zu reden.