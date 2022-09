Orban hat noch ein Druckmittel

Während andere Mitgliedsstaaten ihre Abhängigkeit von russischem Gas schrittweise zurückfahren, ging Ungarn bei Gazprom im Sommer auf große Einkaufstour. Die Bezahlung erfolgte in Rubel und in Schmeicheleinheiten. So stellte sich der ungarische Regierungschef mehrfach öffentlich an Wladimir Putins Seite und rechtfertigte den Angriff auf die Ukraine damit, dass der Westen russische Sicherheitsinteressen verletzt habe. Auch kritisierte er den Sanktionskurs der EU gegen Russland mit dem Argument, er schade der Gemeinschaft mehr als der russischen Wirtschaft.

Nun hat der zuständige Budget-Kommissar Johannes Hahn angedroht, Ungarn 7,5 Milliarden Euro an EU-Fördergeldern zu streichen. Sollte es im Rat eine Mehrheit dafür geben, würde in der ungarischen Staatskasse ein Riesenloch entstehen und die ohnehin hohe Verschuldung des Landes weiter nach oben getrieben. Bislang gelang es der Regierung in Budapest stets, mit Beschwichtigungen und kleinen Zugeständnissen Sanktionen abzuwenden.

Doch Orbans Schmusekurs mit Putin hat viele Regierungen enorm verärgert. Das Europaparlament hat derartiges Taktieren in Kriegszeiten als inakzeptabel gegeißelt. Die EU-Kommission wird aufgefordert, endlich Ernst zu machen mit der Kürzung von Haushaltsmitteln wegen gravierender Demokratiedefizite. Und dem Rat wird ins Stammbuch geschrieben, dass er zur Demontage der europäischen Werte beitrage, wenn er Ungarn weiterhin mit Samthandschuhen anfasse.

Allerdings hat Victor Orban ein starkes Druckmittel in der Hand. Die alle sechs Monate fällige Verlängerung der Sanktionen gegen Russland wird wegen des Einstimmigkeitsgebots jedesmal zur Hängepartie. Erst vergangene Woche gab Ungarn endlich grünes Licht, und in einem halben Jahr wird seine Stimme erneut gebraucht. Die Europäische Union muss sich somit entscheiden, ob sie in der Wertefrage klare Kante zeigt und dafür die gemeinsame Sanktionspolitik aufs Spiel setzt.