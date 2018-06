Opposition klagt auf Aktenherausgabe

Von Marc Manz

Zwei bekannte Musikstars sind am Samstagabend im Rahmen des Kreismusikfestes, das zum 90-jährigen Bestehen des Musikvereines Kirchen gefeiert wurde, ins Festzelt gekommen, um ihre Hits zu präsentieren. Zahlreiche Fans, Besucher und Musiker feierten unter dem Motto Party, Palmen, Blasmusik. „Zugabe, Zugabe, Zugabe“ – so tönte es durch das Festzelt in Kirchen. Grund hierfür war der vorausgegangener Auftritt des Mallorca-Schlagerstars Mickie Krause, der das Highlight des Kreismusikfestes am Samstagabend darstellte.