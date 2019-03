Opposition ist entzürnt über US-Justizminister

US-Justizminister William Barr, schimpft Nancy Pelosi, die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, verhalte sich wie ein herablassender Oberlehrer. Ein Oberlehrer, der seinen Schülern nicht zutraue, einen längeren Text zu verstehen. „Danke, Herr Justizminister, aber wir brauchen Ihre Interpretation nicht. Zeigen Sie uns den Bericht, dann können wir unsere eigenen Schlüsse ziehen.“

Ginge es nach dem Willen der Demokraten, müsste der Bericht Robert Muellers, des Sonderermittlers der Russlandakte, spätestens am Dienstag veröffentlicht werden. Einige Passagen womöglich geschwärzt, um etwa Geheimdienstquellen zu schützen, ansonsten aber in voller Länge. Barr indes denkt gar nicht daran, sich an die Frist zu halten. Womit er sich den geballten Zorn der Opposition zuzieht.

Als Donald Trump den 68-jährigen New Yorker an die Spitze des Justizressorts berief, hielt sich die Aufregung noch in Grenzen. Barr ist ein Konservativer der alten, gemäßigten Schule. Eigentlich eine klassische Figur jenes Establishments, dem der US-Präsident mit populistischen Parolen den Kampf angesagt hatte.

Schon unter George Bush senior war er von 1991 bis 1993 Justizminister gewesen. Seine Fachkompetenz bezweifelt niemand. Als die Senatoren die Personalie im Februar bestätigten, waren es neben den Republikanern auch drei Demokraten, die dem Veteranen ihren Segen gaben. Angesichts der verhärteten Fronten in Washington konnte dies fast schon als Ausnahme für pragmatische Kompromissbereitschaft gelten. Davon ist nun nichts mehr zu spüren: Die Widersacher Trumps sehen in Barr nur noch einen Handlanger der Macht, der verschleiert, statt Transparenz an den Tag zu legen.

Vor zwei Jahren lehnte Barr es noch ab, als persönlicher Anwalt bei Trump anzuheuern. Sein Juristenkollege David Friedman, Amerikas Botschafter in Israel, hatte ihn ins Gespräch gebracht. Warum er verzichtete, hat er bei den Anhörungen im Senat so begründet: „Ich wollte meinen Kopf nicht in diesen Fleischwolf stecken.“